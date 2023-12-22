1.2 مليار يورو لتمويل برامج التحول المناخي العادل في بلغاريا

قررت المفوضية الأوروبية تخصيص 1.2 مليار يورو من صندوق الانتقال العادل (JTF) التابع لها لتمويل برامج التحول المناخي العادل في بلغاريا، بما يساعد في توفير فرص عمل وأنشطة اقتصادية جديدة في العديد من المناطق البلغارية التي تواجه أكبر التحديات الاجتماعية والاقتصادية في التخلص التدريجي من الفحم وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت المفوضية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/ - أن التمويل الجديد سيدعم بلغاريا في الوصول إلى أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والطاقة لعام 2030 وتحقيق اقتصاد محايد للمناخ بحلول عام 2050.

أضاف البيان أن اعتماد برامج اليوم يكمل الموافقة على استثمارات إجمالية بقيمة 11 مليار يورو في سياسة التماسك (2021-2027) لدعم بلغاريا الأكثر قدرة على المنافسة والتماسك والأكثر خضرة، دون ترك أحد يتخلف عن الركب. كما سيساعد صندوق العمل المشترك على التحول من إنتاج الطاقة المعتمدة على الفحم ودعم إعادة المهارات وتحسين المهارات وخلق فرص عمل جديدة لأكثر من 15000 عامل في مناطق ستارا زاجورا وكيوستينديل وبيرنيك. علاوة على ذلك، سيتم إعادة تأهيل 2190 هكتارًا من مساحة الأراضي لتطوير المناطق الصناعية وبناء قدرات مصادر الطاقة المتجددة.

كذلك، ستساعد تدابير كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية التي تركز على الأسر التي تعاني من فقر الطاقة والمستهلكين الضعفاء على معالجة فقر الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم البرنامج الجديد المستهلكين في مساعدتهم على إنشاء مجتمعات تعيش على الطاقة المتجددة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة وخفض فواتير الكهرباء وانبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية.. وفقا للبيان.