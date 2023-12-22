نوة الفيضة تتضرب عروس البحر المتوسط و الميناء ترفع درجة الإستعداد

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة ، هطول أمطار غزيرة على كافة أنحاء المحافظة مع نشاط فى حركة الرياح، وانخفاض درجات الحرارة، أول أيام فصل الشتاء، حيث تسجل درجات الحرارة العظمي 21 درجة والصغري 13 درجة .وصل حد الصقيع، وذلك تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى التى تتعرض لها المحافظة هذه الأيام.

ووفقا لتقرير الارصاد الجوية يسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، إذ تبلغ درجة الحرارة على المحافظة، اليوم ١٩ درجة للعظمى و١٥ للصغرى.،وتراوحت سرعة الرياح بين ٣٣إلى ٤٠ كم/ ساعة، واتجاهها شمالية غربية، بينما حالة البحر معتدل إلى مضطرب، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين ١.٥ إلى ١.٧٥مترا، ودرجة الرؤية غائم .فيما سجلت نسبة الرطوبة ٧٤%.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الإستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

ونشرت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة نحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار اليوم الجمعة وتم اتخاذ الإجراءات رفع درجة الاستعدادات تم نشر سيارات رفع المياه والبدالات واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات ، إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، ونوه إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أى مواطن سكندرى.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

من جانب اخر أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، إستمرار فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية حتى الآن .

ووجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الإستعداد، لتلقي أي إشارات إستغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

يشار إلى انه وفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة «الفيضة الصغرى» يوم ١٩ ديسمبر الجارى، يصاحبها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شمالية غربية وهطول أمطار تستمر 5 أيام