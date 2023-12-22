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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تلوح بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا حال مصادرتها الأصول الروسية المجمدة

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف

لوح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، باحتمال قطع العلاقات الديبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني. 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن ريابكوف اليوم الجمعة قوله: "إن موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني". 

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أنه يتعين على الولايات المتحدة ألا تتوهم أن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية معها.

يُذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أوروبيين وأمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت مفاوضات عاجلة مع شركائها الغربيين حول مصادرة أصول البنك المركزي الروسي بقيمة أكثر من 300 مليار دولار وتحويلها لأوكرانيا. 

وأضافت الصحيفة أن إدارة بايدن تمارس الضغوط على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان لصياغة استراتيجية تتيح التصرف بالأصول الروسية اعتبارا من 24 فبراير 2024.

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