الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 8 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط

القوات المسلحة الأوكرانية
القوات المسلحة الأوكرانية

أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية في البحر الأسود.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف بيان للقوات البحرية "اليوم الموافق 22 ديسمبر، تحتفظ روسيا بثلاث سفن حربية في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية واحدة أخرى في بحر آزوف، ولا توجد بينها حاملة صواريخ كاليبر".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضحت أن روسيا تحتفظ أيضا بأربع سفن حربية في البحر المتوسط، من بينها حاملتي صواريخ كاليبر على متنهما 16 صاروخا.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.

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