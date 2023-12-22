مشاكل مزمنة تبحث عن حل بالدقهيلة

حالة من الإحتقان الشديد سادت بين مواطنى محافظة الدقهلية بسبب إنعدام الخدمات وعلى رأسها تهالك شبكات الصرف الصحى وضعف ضخ المياه من شبكات مياه الشرب بالإضافة إلى إنتشار الأسواق والمواقف العشوائية وإنتشار الفوضى بسبب غياب الدور الرقابى لرؤساء المدن إلى سوء حالة المستشفيات التى أصبحت وكرا للإهمال وتردى الخدمة الصحية بها ناهيك عن تدني مستوي النظافة و إنتشار القمامة وتراكمها بشكل مخيف داخل الشوارع وأمام المدارس ومراكز الشباب والمستشفيات والمبانى الحكومية حتى أصبحت مقالب قمامة مفتوحة .

وتسبب إنعدام وتهالك شبكات الصرف الصحى بمحافظة الدقهلية فى أن يعيش أهالى كثير من القرى بالمحافظة مأساة إنسانية حيث تشهد إنتشاربرك المياه بسبب طفح مياه الصرف الصحى لعدم وصول خدمة الصرف الصحى لهذه المناطق وإعتمادها على تصريف مياه الصرف الصحى من خلال بيارات أرضية مما زاد من إرتفاع منسوب المياه الجوفية فى المناطق ويتم التخلص من مياه الصرف الصحى بالترع والمصارف حتى أن الترع تحولت إلى أخطر بؤر تلوث بالرغم أنها تقوم برى آلاف الفدادين من أخصب الأراضى الزراعية .

كما تشهد مناطق كثيرة بالدقهلية بقرى مراكز المطرية والمنزلة وبنى عبيد ومركز المنصورة وبلقاس ودكرنس ومنية النصر تهالك شبكات مياه الشرب وأشتكى الأهالى مر الشكوى من الإنقطاع الدائم وضعف ضخ المياه منذ فترة كبيرة وأكدوا أن حياتهم صعبة للغاية ولايوجد مسئول واحد يتجاوب مع شكواهم بالرغم من أن مطلبهم مشروع وهوكوب مياه نظيف ومع أن المستشفيات الحكومية هى الملجأ الوحيد للفقراء ومحدودى الدخل من المواطنين .ومع إرتفاع أصوات مسئولى الصحة بالدقهلية بتوفير كافة الإمكانات والأدوية والأجهزة المطلوبة تبقى المستشقيات الحكومية بالدقهلية وكرا للإهمال من جانب وتقصير ملحوظ فى صيانة الأجهزة الطبية من جانب آخر.فالمستشفيات لم تعد قادرة على تحقيق أمنية المرضى مع كم العقبات التى تعترضهم بداية من التكدس على شبابيك التذاكروسوء تعامل الممرضات اللاتى إعتدن مقابلة المرضى بالصراخ وغياب الأطباء وتفرغهم للعمل فى عياداتهم الخاصة فى ظل غياب الرقابة بالإضافة إلى إنتشار القطط بالمستشفيات .

أيضًا إنتشار القمامة وتراكمها بشكل مخبف داخل الشوارع وأمام المدارس ومراكز الشباب والمستشفيات والمبانى الحكومية بمحافظة الدقهلية حتى أصبحت مقالب قمامة مفتوحة فمدينة المنصورة عروس النيل وعاصمة الجمال تتراكم أكوام القمامة فى كل حارة فى كل حى وكل ميدان وأمام المستشفيات فأكوام القمامة والنفايات الطبية أمام مبنى مستشفى المنصورة العام الجديد ومديرية الصحة بالدقهلية وأمام المستشفى التخصصى وأمام المدارس والأهالى يضطرون إلى حرقها بأنفسهم للتخلص من الحشرات والروائح الكريهة .

كما تشهد محافظة الدقهلية مأساة حقيقية بسبب إحتلال الأسواق العشوائية شوارع المدن مما ينتج عنه العديد من الأزمات ولعل أبرزها وجود شلل مرورى فى الشوارع والعشوائية وتراكم أكوام القمامة التى تتسبب فيها هذه الأسواق العشوائية.

يعانى أهالى الدقهلية من سوء حالة بعض الطرق مثل طريق المنصورة جمصة والذى يطلق عليه طريق الموت ،حيث يشهد الطريق، ما يزيد عن 70 حادثة يوميا، ويأتي هذا الطريق فى مقدمة الطرق الخطرة، فلا يخلو يوم خلال فصل الصيف دون وقوع حادث على هذا الطريق، والذي ساءت حالته تماما، بسبب كثرة النتوء والحفر بها، فضلا عن المطبات التى توجد كل مسافة كيلومتر تقريبا. ولايختلف الأمر كثير عن طريق المنصورة المنزلة ، والواصل حتى مدينة المطرية، والممتد بطيلة 105 كيلو متر، حيث إنه ضيق يحتوى على حارتين فقط ذهابا وإيابا، ويفتقر إلى الإنارة،ولكل وسائل الأمان به، فضلا عن كثرة المطبات. بينما تشهد شبكة الطريق بمركز بلقاس،العديد من الطرق الغير ممهدة و الغير مرصوفة، مما أدى عزلة السكان فى العديد من المناطق،مثل قرى حفير شهاب الدين وقلابشو.