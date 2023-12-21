خطف طفلتين فى مصر.. الأم أبوهم خطفهم 7 مرات

تصدرت واقعة خطف طفلتين في مصر، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية ومصر، اليوم الخميس، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا يظهر خلاله شخصان داخل أحد العقارات أمام الأسانسير، وعندما فتح الباب خدرا الصغيرتين وخطفاهما بالقوة.

وكشفت والدة الطفلتين "حنين وجنى" تفاصيل صادمة وجديدة في واقعة اختطاف ابنتيها على يد والدهما، بعد تداول مقطع الفيديو لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشكل واسع.

وقالت إن واقعة الخطف ليست الأولى وأنها المرة السابعة، وحررت ضده 5 محاضر خطف لأطفاله في وقائع مختلفة من قبل، وكان أول محضر خطف تم تحريره عام ٢٠١٧، وبالفعل تم خطف الأطفال لمدة ٤ سنوات خارج القاهرة وظلت الطفلتين بحوزته وتم معاملتهم بأسوأ طريقة من قبل زوجة والدهم التي كانت تعتدي عليهم بالضرب والسب والإهانة مما جعل نفسية الطفلتين سيئة جدا.

وأضافت والدة الطفلتين أنها فوجئت بالتخطيط الإجرامي لطليقها في خطف أطفاله، وتخدير الطفلتين والتنكر: أنا فوجئت بالتخطيط الإجرامي لطليقي حسبي الله ونعم الوكيل فيه.

وأشارت والدة فتاتي الأسانسير، أن الطفلة الناجية من الخطف على يد والدها في حالة انهيار عصبي وكانت تدافع عن أختها لأنها فهمت محاولته في اختطافهما: بنتي حالتها صعبة جدًا ومش عايزة تشوفه.

حبس المتهمين بـ خطف طفلتين فى مصر

ومن جانبها أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الخميس، بحبس متهمين ممن ظهروا في مقطع فيديو خطف طفلتين من داخل مصعد، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد رصدت مقطع فيديو خطف طفلتين فى مصر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 /12 /2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرون بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.. وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين – والثانى سائق السيارة المستخدمة فى إ٦رتكاب الواقعة" وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.