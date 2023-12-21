كسر زجاج بـ "الطوبة"..حيلة مسجل خطر لسرقة محتويات السيارات

أقرا مسجل خطر بقيام بممارسة نشاط إجرامي في سرقة محتويات من داخل السيارات أثناء ركنها ،من خلال كسر زجاج السيارة في مصر القديمة، وسرقة جهاز كمبيوتر من داخلها، وطالبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث القاهرة، قد ألقت القبض على عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، لقيامه بسرقه جهاز لاب توب من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الزجاج " بإستخدام حجر ، وتم بإرشاده ضبط الجهاز المستولى عليه.

وفي سياق واقعة آخرى .. أقرا المتهم بدهس طالب في منطقة القاهرة الجديدة، ما أدى لمصرعه،بأنه في هاربا لحظة وقوع الحادث خوفا من بطش الأهالي ،وسلم نفسه لأجهزة الأمن من تلقاء نفسه ، وأنه اصطدم بالضحية لحظة عبوره الشارع.

وأخطرت النيابة العامة التي فتحت تحقيقات في الواقعة،وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة،وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت منطقة التجمع الأول قد شهدت ،وقوع حادث اصطدام سيارة بطالب وفارق الحياة متأثرا بإصابته، كشف الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة القسم بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق بمحل البلاغ إصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته .

وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه ( طالب ) وبحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.

وبمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ إصطدم بالمتوفى سالف الذكر أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللاً سبب فراره خوفه من بطش الأهالى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.