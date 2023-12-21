أستاذ بالقومي للبحوث: 70% من تربة مصر صالحة للزراعة

قال الدكتور سيد عكاشة، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، إن الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد القومي المصري، مشيرًا إلى أن المناخ المصري جيد وصالح للزراعة على أعلى مستوى، و70% من التربة صالحة للزراعة، خلاف تواجد نهر النيل الذي يعد هبة الله لمصر.

وتابع "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المزارع المصري يمتلك خبرة زراعية ممتازة، ومصر قادرة على تحقيق أعلى إنتاجية في المحاصيل الزراعية، خاصة وأن مصر تصنف من الدول الرائدة في الإنتاج الزراعي.

ولفت إلى أن الزراعة هي المصدر الرئيسي للتوفر المواد الخام للكثير من الصناعات المحلية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة ومحاصيل الاعلاف، فأسعار اللحوم والدواجن أرتفع بصورة كبيرة بسبب قلة محاصيل الأعلاف.