السفير خطابي: نعمل لبلورة خطاب إعلامي تعددي يواكب طبيعة وتعقيدات قضايا المنطقة

عقدت اللجنة الدائمة للإعلام العربي دورتها الـ 100، اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 في مدينة طرابلس بدولة ليبيا، بحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بدولة ليبيا وليد الافي، و الدكتور نبيل جاسم رئيس شبكة الإعلام العراقي رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.



وقال السفير أحمد رشيد خطابي في كلمته أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي تعد من أقدم اللجان الفنية الدائمة التي تأسست في نطاق العمل العربي المشترك إدراكا من جيل الرواد بأهمية الإعلام في تحقيق الأهداف النبيلة للميثاق التأسيسي، مؤكدا أنها تعد قطب الرحى لعملنا الجماعي وقطعت خلال السنوات الأخيرة برئاسة د. خالد الغامدي وكيل وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية خطوات موفقة على طريق تطوير وتجويد الأداء، وهو النهج القويم الذي يسير عليه بكفاءة واقتدار د. نبيل جاسم رئيس شبكة الإعلام العراقي .



وأوضح خطابي أنه انصبّت الجهود بتعاون بين قطاع الإعلام والاتصال وكافة الشركاء لبلورة خطاب إعلامي تعددي ومتجدد يواكب طبيعة وتعقيدات القضايا والتحديات في منطقتنا وتحولات المشهد الإعلامي والتكنولوجي وما تطلبه الأمر من إطلاق برامج ومشاريع لتبادل الخبرات الوطنية والاستفادة من التجارب الدولية وإننا نتطلع أن تكون هذه الدورة انطلاقة طموحة نحو مزيد من العطاء الملموس لهذه اللجنة.



وأشار خطابي إلى جدول أعمال الدورة 100 تتصدره تطورات القضية الفلسطينية في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، موضحا أنه ستنظر اللجنة الدائمة في تفعيل خطة التحرك الإعلامي وفي صلبها القضية الفلسطينية بما في ذلك الإجراءات التنفيذية لإطلاق المرصد والمنصة المدمجة بالمملكة المغربية، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب ، والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، وتوصيات الفريق المعني بالاستراتيجية الموحدة للتعامل مع الشركات الاعلامية العالمية، والمشاريع المتعلقة بالإعلام الإلكتروني والإعلام البيئي والإعلام التربوي ، فضلا عن تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام العربية ، وتنمية الجودة والقدرات المهنية بما فيها الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ، وتخصيص جائزة التميز الإعلامي لهذه السنة حول موضوع : " إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر".



وتابع أن جدول أعمال الدورة يتضمن ج استكمال إجراءات استحداث المعهد العربي لصحافة السلام بدولة ليبيا، ومقترح الأمانة العامة بشأن تطوير ميثاق الشرف الإعلامي بإدراج البعد الإعلامي في الحملات الانتخابية واحترام قواعد الشفافية والحيادية وفق المعايير المتعارف عليها في نطاق المواثيق التي انخرطت فيها الجامعة العربية.