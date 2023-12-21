القنصل العام في جده يستقبل بعثة النادي الأهلي والاتحاد العام للمصريين في السعودية.. صور

في لافته طيبه استقبل القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جده القنصل احمد عبد المجيد بعثة النادي الأهلي المصري ومجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور محمد شوقي رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة واللاعبين وباقي أفراد البعثة ، ورئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج د. سعيد يحيى ونائبه الأستاذ عبد الوهاب توفيق ولفيف من السادة ضيوف المملكه.

وقد لبى الجميع دعوه العشاء التي اقامها القنصل العام في جده ، وقد ثمن الكابتن الخطيب دور الخارجية المصريه في تذليل الصعاب سواء في المملكه أو في أي مكان يلعب فيه النادي الأهلي، وقد أهدى الكابتن محمود الخطيب درع وعلم النادي الأهلي تكريما للقنصل العام هناك وجميع أفراد البعثة القنصليه المصرية في جده وعلى الاستقبال الرائع والتحضيرات التي قامت بها القنصلية العامه في جده .

وفي هذه المناسبه أعرب الدكتور سعيد يحيى رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في المملكه عن سعادته بالدعوة الكريمة من السيد القنصل العام مع بعثة النادي الأهلي حيث يلعب النادي الأهلي في كأس العالم للأندية المقامه في جده ، وأشار د. يحيى إلى حرص أبناء الجالية على مؤازرة الفريق في مبارياته من خلال توفير الاعلام المصرية ورايات النادي الأهلي ومجموعات التنظيم التي تكونت من مشجعي النادي الأهلي أبناء الجالية في جده وباقي المدن السعودية .

وأشار الأستاذ عبد الوهاب توفيق نائب رئيس الجالية المصرية في المملكه انه بالرغم من كونه عضوا في النادي الأهلى وتربيه علاقة وثيقه بمجلس الإدارة إلا أن الجماهير الرياضية كلها شجعت النادي الأهلي حيث كان تمثيله مشرفاً للكره المصرية والرياضة بشكل عام وأضاف توفيق أن جماهير اتحاد جده ايضا استمتعت بأداء الفريق المصري بغض النظر عن التشجيع الرياضي ورغبة كل فريق في الفوز على الآخر .

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