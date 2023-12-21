آخر مستجدات واقعة خطف طفلتين في مصر.. الحكاية كاملة لفيديو هز المجتمع

تصدرت واقعة خطف طفلتين في مصر، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية ومصر، اليوم الخميس، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لخطف طفلتين داخل مصعد في منطقة مدينة نصر.

مقطع متداول في مصر



خطف طفلتين تحت تأثير المخىدر 💔 pic.twitter.com/rhvN8npwc1 — تابع افلام (@tvflam) December 20, 2023

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آخر مستجدات واقعة خطف طفلتين في مصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الخميس، بحبس متهمين ممن ظهروا في مقطع فيديو خطف طفلتين من داخل مصعد، 4 أيام على ذمة التحقيق.

والدة الطفلتين تكشف كواليس فيديو واقعة خطف طفلتين في مصر

والدة الطفلتين

وكشفت والدة الطفلتين مدينة نصر، تفاصيل اختطاف ابنتيها علي يد والدهما بعد تداول مقطع فيديو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان داخل أحد العقارات أمام الأسانسير، وعندما فتح الباب خدر طليقها الصغيرتين وخطفهما بالقوة.

وقالت والدة فتاتي الأسانسير، إن طليقها حاول خطف الطفلتين أكثر من مرة ولكن كل محاولاته باءت بالفشل: حاول يخطف البنتين أكثر من مرة وفشل.

وتابعت والدة فتاتي مدينة نصر المختطفتان، أنه في أول مرة حاول خطف ابنتيه وأخفي شكله وحاول الهجوم علي أحد ابنتيه “ جنا ”، مشيرة إلي انه أصابها بالفزع والتوتر الشديد.

والدة الطفلتين: فوجئت بالتخطيط الإجرامي لطليقي

وأضافت والدة الطفلتين انها فوجئت بالتخطيط الإجرامي لطليقها في خطف أطفاله وتخدير الطفلتين والتنكر: انا فوجئت بالتخطيط الإجرامي لطليقي حسبي الله ونعم الوكيل فيه.

وأشارت والدة فتاتي الأسانسير، أن الطفلة الناجية من الخطف علي يد والدها في حالة انهيار عصبي وكانت تدافع عن اختها لأنها فهمت محاولته في اختطافهما: بنتي حالتها صعبة جدا ومش عايزة تشوفه.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة خطف طفلتين في مصر

وكان قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/12/2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول)، وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد إنفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالإستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.