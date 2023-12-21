سفير كوريا الجنوبية يتفقد المشروع الإنمائي بمدرسة جيل المستقبل بسوهاج

قام السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، بزيارة لكنيسة "ماري جرجس" بميدان الثقافة بسوهاج، حيث التقى نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، معربًا عن سعادته بالزيارة، والتعرف على الأماكن الدينية والأثرية العريقة بسوهاج.

وتفقد السفير الكوري، أعمال مشروع المساعدة الإنمائية الرسمية الممول من الجانب الكوري، بمدرسة جيل المستقبل بمدينة سوهاج الجديدة، وشاهد عرض مسرحي لمناهضة العنف ضد المرأة، قدمه طلاب المدرسة، وأبدى السفير إعجابه بمواهب الطلاب، والعرض المسرحي.

وحرص السفير هيون، والوفد المرافق له، بتفقد الدير الأحمر، والذي يعد من أهم الأديرة الأثرية في مصر، ويقع الدير غرب سوهاج، حيث يرجع بناؤه إلى القرن الرابع الميلادي، وسمي بالدير الأحمر لبنائه بالطوب الأحمر.

وأبدى سفير كوريا الجنوبية سعادته بزيارة المعالم الاثرية والدينية بسوهاج، مؤكدًا حرصه على زيادة التعاون مع الجانب المصري خلال المرحلة القادمة.