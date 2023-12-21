توعية الطلاب والعمال بالسلامة والصحة المهنية في شمال سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 36 طالبا ومعلما وإداريًا بمدرسة الكنانة الخاصة بالمساعيد، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة الطلاب، وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى قطاع التعليم، الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم، حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الأخلاء فى حالات الطوارئ بالمدارس.



وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

وأكد مدير المديرية إلى استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل.

وحاضر فى الندوة الكيميائى عبدالمنعم محمود مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والذى قام باستعراض موضوعات الندوة، تحت إشراف مدير المديرية، وبحضور هدى على اسماعيل مديرة المدرسة، وخالد بدوى الممثل القانوني للمدرسة.