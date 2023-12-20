عميد الطب البيطري الأسبق: مصر حققت اكتفاءً ذاتيا من الدواجن والبيض

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن الوحدات البيطرية انتشرت بصورة كبيرة، وأصبحت تحتوي على خبرات كبيرة في تربية الدواجن، مشيرًا إلى أن الدواجن كصناعة بدأت في الستينات، وكانت في هذا الوقت تذبح وتوزع على الجمعيات التعاونية، أما الآن فالوضع اختلف وحققت مصر اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن مصر إذا أخذت صناعة الدواجن بجدية وإصرار فهي قادرة على التصدير بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة وأن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن أنفلونزا الطيور قضت على الثورة الداجنة في 2006، ورغم ذلك استطاعت مصر أن تُعيد هذه الصناعة بقوة خلال 3 سنوات فقط، ولا يستطيع أحد أن يقوم بهذا الأمر إلا الشعب المصري.

ولفت إلى أن لحوم الدواجن تحتوي على الكثير من الفوائد مثل عدم الاحتواء على الدهون الثلاثية، ولا تسبب النقرس مثلما يحدث مع اللحوم الحمراء، كما أنها لا تحتوي على الكوليسترول.