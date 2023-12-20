عميد الطب البيطري الأسبق يكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ امراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن لحوم الدواجن مهما ارتفع سعرها فهي أرخص لحوم، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر لحوم الدواجن يرجع إلى ارتفاع سعر الاعلاف لـ25 جنيها.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك ضرورة لتطعيم الدواجن ضد الأمراض الفيروسية، خاصة وأنه لا يوجد علاج للفيروسات، أما عند إصابة الدواجن بالأمراض البكتيرية فمن الممكن أن تُعالج بالأدوية.

وأوضح أن مصر كانت تستورد اللقاحات الخاصة بالفيروسات من الخارج، ولكن خلال السنوات الأخيرة أصبحت مصر تنتج اللقاحات بشكل محلي، وأصبحنا نستورد 60% فقط من هذه اللقاحات ومع الوقت بإذن الله سنصل لـ100% من إنتاج اللقاحات.

وأكد أن الفيروسات عائلات مثل الجدري وكورونا والإنفلونزا، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا يصيب الدواجن ولكن تركيبة الفيروس مختلفة إلى حد ما.