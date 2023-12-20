عاجل.. حزب الله يستهدف مروحتين إسرائيليتين بصواريخ أرض جو

أعلن حزب الله، أن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مروحيتين ‏عسكريتين إسرائيليتين‎ ‌‏ في أجواء شتولا، شوميرا وإيفن مناحم قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ‏بصواريخ أرض جو مما أجبرهما على مغادرة أجواء المنطقة على الفور.‏

كما أوضح حزب الله عبر حسابه، استهدف قوة مشاة إسرائيلية، في محيط موقع بركة ريشا بالإسلحة المناسبة، وأسقطو عدد من جنود الاحتلال.

وأعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت قوة إسرائيلية مكونة من 12 جنديا، كانت قد تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

وكانت كتائب القسام أعلنت استهدافها دبابتين إسرائيليتين وناقلة جنود، بعبوة شواظ وقذائف الياسين 105، شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما قالت كتائب القسام، أن مجاهديها تمكنوا من تفخيخ نفق شرق مدينة خانيونس، لافتة إلى أنه فور تقدم قوة من جيش الاحتلال لبداية النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.