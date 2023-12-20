فحص 729 وعلاج 372 حالة بيطرية بالتل الكبير

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن توجه قافلة الجامعة الشاملة لقرية "الجزيرة الخضراء" بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وفي ظل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية والمبادرة الرئاسية الأكبر "حياة كريمة".

وقد وجه الدكتور " مندور" بضرورة التوجه لأهالينا في المناطق الأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة....وبهدف تقديم الرعاية العلاجية المجانية لأهالي القرى، ورفع مستوى الصحة العامة، ومستوى الوعي الأسري، والسلوكي، وتنمية المعارف والمهارات الزراعية والبيطرية، بما يعود بالنفع على الأسرة، ويحقق لها التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويساهم في رفع مستوى معيشة الأفراد في قرى الريف المصري.

وتابع أن القافلة تضمنت جميع التخصصات الطبية( الطب البشري، طب الأسنان ، الصيدلة، التمريض )، وشارك بها فريق عمل متكامل من كليات الطب، وطب الأسنان والصيدلة، والتمريض..

والتوعية السلوكية وقدمها خبراء كلية التربية، والإرشاد الزراعي وقام به فريق عمل كلية الزراعة وخبراؤها، وأساتذة الطب البيطري قدموا الكشف البيطري.

حيث قدم الفريق 729 كشف طبي في جميع التخصصات الطبية، والعلاج بالمجان.

هذا وقام فريق العمل من كلية التمريض بالتوعية والتثقيف الصحي بأمراض العدوى البكتيرية والفيروسية، والفرق بينهما، وكيفية التعامل مع الأعراض المختلفة للأنفلونزا، وطرق الوقاية الصحية، واتباع وسائل التحكم بالعدوى.

وقدم فريق عمل كلية التربية التوعية حول كيفية معاملة الأطفال، وحل المشكلات السلوكية التي تصدر عنهم.

وقام فريق عمل كلية الطب البيطري المشارك بالقافلة بالكشف البيطري على جميع الحالات المترددة بواقع 372 كشف، مع صرف الأدوية بالمجان.

وقام فريق عمل كلية الزراعة بتقديم الإرشاد الزراعي لعدد 20 مزارع.

أقيمت القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على تنفيذها المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.