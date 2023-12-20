جمال عبدالرحيم: شرفنا بالانضمام للاتحاد الدولي للصحفيين.. بمثابة خطوة إيجابية

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، شرفنا بالانضمام للاتحاد الدولي للصحفيين، فهو خطوة إيجابية لنقابة الصحفيين المصريين.

وأضاف عبدالرحيم، رغم انضمامنا مؤخرًا في نوفمبر الماضي، إلا أننا خلال السنوات الطويلة الماضية كنا نعمل وكأننا أعضاءً في الاتحاد، فكانت مصر تشارك في الاتحاد وأنشطته بشكل دائم، فكان الاتحاد دائمًا ما يُنظم دورات في مصر وفي نقابة الصحفيين لكل صحفيين العالم.

وأكد السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن الاتحاد كان دائمًا داعم لمصر ومؤيد لنقابة الصحفيين، فعند اقتحام مقر النقابة كان الاتحاد يوميًا يصدر بيان يتعلق بهذا الأمر، كنا حينها في الدار البيضاء لحضور مؤتمر نظمه الاتحاد في المغرب وكنت مشاركًا برفقة خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين وقتها.

وتابع:"وصلنا الساعة الرابعة هناك وفي الساعة الخامسة وقع اقتحام النقابة وكانت الوفود منزعجة للغاية مما حدث، وفي صباح اليوم التالي كان افتتاح المؤتمر وتم تقديم كلمتنا وتحدثنا عن الاقتحام وتضامن معنا الجميع".

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها النقابة، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول منهجية تقارير حرية الصحافة.