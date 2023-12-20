كاظم الساهر يلتقي مع جمهوره في أوبرا دبي في هذا الموعد

القيصر كاظم الساهر... تصدر ترند موقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع اقتراب موعد حفله المقبل والذي يحيه في أوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويقابل كاظم الساهر جمهوره في دولة الإمارات بعد غد الجمعة الموافق 22 ديسمبر الحالي، مقدماً لهم اشهر أغانيه وعلى رأسها اغنيته الأخيرة

"Hold Your Fire"المقدمة لأهل فلسطين ومخصص عائدها لدعمهم إنسانيا.



وكان القيصر طرح مؤخرا اغنية باللغة الإنجليزية تحمل اسم "Hold Your Fire"، للتركيز على الحرب المقامة على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهل قطاع غزة على يد جيش الكيان الصهيوني الإسرائيلي من قصف المدنيين والمباني والمستشفيات وغيرها من هجمات همجية غاشمة، وإيصال تلك الرسالة للعالم.

وقال المطرب العراقي كاظم الساهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليق على طرح الأغنية أوضح فيه أنها موجهه للعالم وقال:"في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية Hold Your Fire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة، وقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء".

وتابع أنه سيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث يكون لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال وكالة الأونرو "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، واليونيسف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، و"برنامج الأغذية العالمي".



الأغنية فكرة الفنان كاظم الساهر وهي من تلحينه أيضاً، وكتب كلماتها توم لو، وقام بتوزيعها الموسيقي الفنان ميشال فاضل.

و تم إنتاجها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة بريندا فونجوفا.