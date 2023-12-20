حبس «فتاة تيك توك» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس فتاة متهمة بإنشاء حساب إلكتروني عبر تطبيق «تيك توك» لنشر مقاطع خادشة للحياء العام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووردت معلومات للإدارة العامة لشرطة الآداب، تفيد بإنشاء فتاة تقيم بمدينة السادس من أكتوبر حسابًا على «تيك توك» وتبث من خلاله فيديوهات غير لائقة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب استئذان النيابة العامة، داهمت قوة أمنية مسكن المتهمة وعثر بحوزتها على مبالغ مالية، و3 هواتف محمولة كانت تحتوي على فيديوهات خادشه للحياء، وجميعها تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة لإرسالها إلى خبراء تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لفحصها.

واعترفت المتهمة، في محضر الشرطة، بأن النقود المضبوطة معها من متحصلات بث الفيديوهات.