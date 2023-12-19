الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

غدا.. انطلاق اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد أعمال الدورة العادية الـ(18) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، والدورة العادية الـ(100) للجنة الدائمة للإعلام العربي برئاسة العراق، خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري وذلك بمدينة طرابلس الليبية، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء المنظمات والاتحادات الإعلامية.

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاجتماعات ستركز على بحث أفضل السبل لتفعيل خطة التحرك الإعلامي وفي صلبها القضية الفلسطينية، والإجراءات التنفيذية لإطلاق المرصد والمنصة المدمجة بالمملكة المغربية، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب ونبذ العنف والكراهية، والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، واستعراض توصيات الفريق المكلف بوضع إستراتيجية موحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية، ودراسة المقترحات الكفيلة بالنهوض بالإعلام البيئي والإعلام التربوي.

 فضلاً عن تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام، وتشجيع الجودة وتنمية القدرات بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات استكمال إجراءات استحداث المعهد العربي لصحافة السلام بدولة ليبيا، وبحث مقترح الأمانة العامة بشأن تطوير ميثاق الشرف الإعلامي العربي بإدراج البعد الإعلامي في الحملات الانتخابية واحترام قواعد التعددية والشفافية وفق المعايير المتعارف عليها، ومنع التشهير على أساس مقاربة النوع أو العرق أو اللون أو اللغة، وذلك لجعل الميثاق أكثر ملاءمة مع الدور الفاعل للإعلام وشبكات التواصل أثناء الاستحقاقات الانتخابية.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أن المكتب التنفيذي سينظر أيضاً في عدد من القضايا التنظيمية التي سترفع للدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب في سياق الجهود الرامية لتطوير أداء المجلس وتثبيت دعائم منظومة إعلامية عربية فعالة ومنفتحة وذات مصداقية.

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