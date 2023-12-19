الثلاثاء 19/ديسمبر/2023 - 08:54 م 12/19/2023 8:54:24 PM

النادى الأهلى المصرى وبالأخص فى لعبة كرة القدم دائمًا هو صاحب السعادة للجماهير الوطنية العاشقين للساحرة المستديرة « كرة القدم»، مصدر البهجة والسرور والفرحة لهم، على مدار العصور والأزمنة المختلفة تأتى القلعة الحمراء فى مصاف الفرق العالمية أصحاب الأرقام والمشاركات القياسية، ونحن الآن ومع نهاية عام ٢٠٢٣، تأتى مشاركة النادى الأهلى فى كأس العالم للأندية بالشكل الذى يليق بصاحب سعادة الكرة المصرية «النادى الأهلي»، وسط أجواء عظيمة من التنظيم والاستقبال والمنشآت، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية.

استطاع المدير الفنى للشياطين الحمر السويسرى «كولر» أن يثبت للجميع أنه مدير فنى يمتلك المهارات والفكر الفنى والقدرة على التخطيط وتبديل طرق اللعب، وفقًا لمواصفات الخصم ومتطلبات المباراة واعطاء التعليمات المناسبة والضرورية للاعبين أثناء الفترات الحاسمة فى المباراة بشكل خاص وتحفيزهم، وهذا اتضح بشكل قوى فى مباراة اتحاد جدة السعودى.

النادى الأهلى هو اسد افريقيا وحامى عرين الأسد هو الحارس محمد الشناوى، الذى استطاع من خلال تألقة فى مباريات كأس العالم للأندية ٢٠٢٣ وبالأخص مباراة اتحاد جدة السعودى، الذى منع مسار اتحاد جدة السعودى العودة مرة أخرى للمباراة، بعد التصدى لركلة الجزاء من اللاعب الدولى كريم بنزيمة، حيث نتج عن ذلك إشعاله روح الفانلة الحمراء لدى زملائه من لاعبى النادى الاهلى طوال المباراة، والتأكيد أن الفوز سيكون حليف الشياطين الحمر.

من ملعب الجوهرة السعودى لاعبو الاهلى يرفعون شعار قلوبنا مع أشقائنا الفلسطينيين، لوحة رسمها نجوم النادى الاهلى عقب انتهاء المباراة، حيث الاحتفال مع الجماهير الغفيرة التى تساند القلعة الحمراء فى كل مكان، حيث إشارات الدعم التى صدرها لاعبو الاهلى فى هذا المحفل العالمى هى بمثابة رسالة إلى العالم أجمع المتابع لهذه البطولة المشارك فيها، ابطال قارات العالم أجمع اسيا وأفريقيا وامريكا الجنوبية وأوروبا وأمريكا الشمالية، من المدرجات أعرب اللاعب رقم (١٢) للجماهير المصرية عن الشكل الحضارى للكرة المصرية وممثلها النادى الاهلى.