محافظ الغربية يرافق اللجنة المشتركة للتفتيش على المعدات الهندسية

اختتم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ووفد اللجنة المشتركة للتفتيش على المعدات الهندسية والفنية والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث، معاينة كافة معدات كافة مراكز ومدن المحافظة والقطاعات والمرافق الخدمية والمعنية في جولة استمرت 7 ساعات، للتأكد من جاهزية كافة المعدات لمجابهة الأزمات والكوارث، يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها بالشكل المطلوب حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وتفقد محافظ الغربية والوفد، اصطفاف المعدات والسيارات بمشاركة 559معدة تمثل 52 % من قوة معدات الطوارئ على مستوى المحافظة، والتي شملت مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة، وتشمل سيارات النقل الثقيل، واللوادر والجرارات والمكانس، متعددة الحجم والنوع، وتابع المحافظ والوفد حجم المعدات المشاركة ومدى كفاءتها والتي تم اصطفافها في طابور عرض للمعدات حيث جرى التأكيد على عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحيتها لمجابة أية أزمات طارئة، وأشار محافظ الغربية إلى أن الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري والسريع حال حدوث الأزمات والطوارئ مؤكدا حرص المحافظة على تدريب كافة العناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات بصفه مستمرة لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظا على المركبات، مؤكدا أنه تم حصر كافة المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

وأشادت اللجنة المشتركة للتفتيش على المعدات الهندسية والفنية والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث بالإعداد والجاهزية الفنية لكافة عناصر الاصطفاف بمحافظة الغربية.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة المعدات والسيارات العاملة بكافة مراكز ومدن المحافظة يهدف إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافة العامة وأزاله الإشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد قام بالعديد من الجولات اليومية منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن لمتابعة إجراءات صيانة المعدات وجاهزية وكفاءة كافة محطات المياه على مستوى المحافظة بالكامل، كما قامت المحافظة بتطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث، واستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعامل مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بمحافظة الغربية، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.