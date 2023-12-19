الشرقية تنظم ندوة تثقيفية عن" زواج القاصرات وآثاره المدمرة على الأسرة والمجتمع"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء، بالإشتراك مع لجنة الدعوة الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف؛ ندوة تثقيفية عن الإصلاح الأسري، وكانت بعنوان " زواج القاصرات وآثاره المدمرة على الاسرة والمجتمع.

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فاعليات الندوة تم عرضها اليوم عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وكذلك صفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الشيخ سعيد عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، حاضر في الندوة، موضحًا ما هو المقصود بزواج القاصرات، وأسبابه، وموقف الإسلام منه، والآثار السلبية المترتبة عليه، والحلول المقترحة لعلاج قضية زواج القاصرات.