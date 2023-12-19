الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الشرقية تنظم ندوة تثقيفية عن" زواج القاصرات وآثاره المدمرة على الأسرة والمجتمع"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء، بالإشتراك مع لجنة الدعوة الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف؛ ندوة تثقيفية عن الإصلاح الأسري، وكانت بعنوان " زواج القاصرات وآثاره المدمرة على الاسرة والمجتمع.

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فاعليات الندوة تم عرضها اليوم عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وكذلك صفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الشيخ سعيد عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، حاضر في الندوة، موضحًا ما هو المقصود بزواج القاصرات، وأسبابه، وموقف الإسلام منه، والآثار السلبية المترتبة عليه، والحلول المقترحة لعلاج قضية زواج القاصرات.

الجريدة الورقية