مركز شباب ناصر بالزقازيق ينظم رحلة سياحية ونزهة نيلية لذوي القدرات والهمم

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وتزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم؛ قام مركز الفنون والابداع بمركز شباب ناصر بتنظيم رحلة سياحية ونزهة نيلية لذوي القدرات والهمم من أصحاب الإعاقات العقلية والحركية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، وذلك بهدف زيادة وعي الأطفال بعظمة تاريخ وآثار بلادهم، وكذلك لرسم البسمة على وجوههم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه خلال فعاليات اليوم الترفيهي، تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة لذوي القدرات والهمم في حضور أسرهم، وذلك بهدف دمجهم في المجتمع، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة المختلفة.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً لتقديم أوجه الرعاية لهم، والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياه، والإستفادة من قدراتهم؛ كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.