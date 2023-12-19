5 شروط للتقديم على وظائف جامعة الجوف.. أبرزها نوع الدراسة

نشرت جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية حاجتها لشغل وظائف أكاديمية بدرجة محاضر، في عدد من التخصصات الأكاديمية وفق شروط ومعايير محددة للتقديم.

وأوضحت جامعة الجوف عبر حسابها السرمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، أن الوظائف الشاغرة لديها متاحة للسعوديين والسعوديات بنظام العقود.

وظائف جامعة الجوف الأكاديمية.. مواعيد التقديم

فتحت جامعة الجوف باب التقديم على وظائفها الأكاديمية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، ويستمر التقديم حتى يوم حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023م.

وظائف جامعة الجوف الأكاديمية

ولفتت جامعة الجوف إلى أن الوظائف متاحة في تلك الكليات:

1- كلية العلوم الطبية التطبيقية، وذلك أحد التخصصات التالية:

علوم المختبرات الاكلينيكية.

العلاج الطبي والتأهيل الصحي.

التمريض.

2- كلية الصيدلة وذلك في التخصصات التالية:

الصيدلة الإكلينيكية.

الكيمياء الصيدلية.

علم الأدوية

3- كلية الهندسة المدنية وذلك في التخصصات التالية:

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

وظائف جامعة الجوف الأكاديمية.. شروط التقديم

أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظاما.

امتداد التخصص في المراحل الدراسية (البكالوريوس والماجستير).

ألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جدا.

أن يكون حاصلا على الدرجات العلمية من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم.

أن يحقق الملف شروط وضوابط التعيين في جامعة الجوف.

الوثائق المطلوبة: (الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية "البكالوريوس، الماجستير"، معادلة الوثائق من خارج المملكة).