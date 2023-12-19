المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بسحل أم وطفلتها في الهرم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محسن غراب رئيس المحكمة والمستشارين أيمن عبدالحكم أشعت ووائل مصطفى، رؤساء الاستئناف، عاطل متهم بتكوين عصابة تخصصت في سرقة السيدات بالإكراه وسحلهن لسرقة حقائبهن بالسجن المشدد 10 سنوات.

الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا من سيدة أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه وسحلها ونجلتها الطفلة صاحبة 3 سنوات بمنطقة الرماية بالهرم، وبينت التحقيقات أن سيارة ملاكي اقتربت من الضحية وأمسك المتهم ويدعي «فهد. ع» بحقيبة يدها الأمر الذي أسفر عنه سقوط الطفلة الصغيرة أرضا وسحلها وأمها.

بعمل التحريات اللازمة، اتضح أن المتهم ضمن أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات بالإكراه، كما ألقت أجهزة الأمن القبض شركاء المتهم أثناء ارتكابهم جريمة سرقة بنفس الأسلوب وتم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

المتهم صاحب واقعة الهرم حاول إنكار التهم في البداية ولكن الضحية تعرفت عليه وأكدت تحريات المباحث ارتكابه للواقعة، وبين التقرير الطبي إصابة الضحية ونجلتها بجروح متعددة في مختلف أنحاء الجسم وسحجات بساقيها ويديها.

وبعد انتهاء التحقيقات معه أحالته النيابة إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات.