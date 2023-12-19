وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة الاسكواش بعد تتويجها ببطولة العالم بنيوزيلندا

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب مصر للإسكواش بقيادة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش المهندس عاصم خليفة، بعد التتويج ببطولة العالم وتحطيم الرقم المدون بإسم المنتخب الانجليزي، والتي تم استضافتها خلال الفترة من (١١-١٧) ديسمبر الجاري بنيوزيلندا.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استمرار دعم لعبة الإسكواش، باعتبارها إحدى الرياضات التي حققت العديد من الإنجازات للرياضة المصرية في المحافل الدولية، مشيداً بالجهود التي بذلها الاتحاد المصري للإسكواش في دعم ورعاية اللاعبين واللاعبات، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وقال وزير الشباب والرياضة:" إن الإسكواش لعبة أصبحت ذات انتشار كبير في مختلف الأوساط في مصر، وتحظى باهتمام كبير من الدولة"، مشيراً إلى أن مصر لديها قاعدة عريضة من اللاعبين واللاعبات الموهوبين في هذه اللعبة، لافتاً أن الوزارة تحرص على دعمها من خلال تسخير كافة الإمكانات لتوفير الإعداد الجيد للاعبين واللاعبات، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وأضاف "صبحي" أن الدولة المصرية تدعم جميع الرياضات التي تحقق العديد من الإنجازات للرياضة المصرية في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الإسكواش من الرياضات التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم، وأصبحت مصر من كبري الدول في هذه اللعبة.

ووجه وزير الرياضة الشكر إلى جميع اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني والإداري للمنتخب، على ما حققوه من إنجاز كبير، والذي يعكس تطور الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

من جانبه، أعرب المهندس عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، عن سعادته باستقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبعثة المنتخب، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر للعبة الإسكواش، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة لدعم الدولة المصرية وقيادتها، بجانب جهود جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب، كما أنه يعكس اهتمام الدولة المصرية بالرياضة، وحرصها على دعمها وتطويرها.

وشارك المنتخب الوطني الأول في البطولة باعتباره حامل اللقب فى آخر نسختين، ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميًا، ومصطفى عسل المصنف الرابع، ومازن هشام المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف 12، ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضو الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.



