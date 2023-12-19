اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

بعث اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا برئاسة مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا ببرقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابه رئيس لمصر لفترة رئاسية جديد .



وهنأ الاتحاد شعب مصر العظيم لنجاحه فى اختياره رجل المرحلة التى تمر بها المنطقة والعالم اجمع ، والرجل القادر على حفظ امن مصر، وحدودها واستكمال مرحلة البناء والتنمية ،داعيا شعب مصر العظيم الذى طالما لبى النداء فى كل المواقف، أن يقف صف واحدا خلف قيادته السياسية ،والا يلتفت الى اى محاولات خارجية لزعزعة الصفوف ، وعاهد اعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا سيادة الرئيس والقيادة السياسية ،وشعب مصر على ان نظل خط الدفاع الاول فى القارة الاوروبية ضد كل من تخول له نفسه بالتعرض للوطن الام، ندعوا الله ان يوفقكم الى مافيه خير البلاد.