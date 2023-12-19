الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر متر التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

سعر متر التصالح فى مخالفات البناء.. يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كافة التفاصيل عن سعر متر التصالح فى مخالفات البناء، يأتي ذلك عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

txt

قانون التصالح.. تخفيض 25% على رسوم التصالح في مخالفات البناء

txt

661 قرار تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة راس سدر

تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناء 

وفقًا لقانون التصالح، وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

 سعر متر التصالح في مخالفات البناء

وعن سعر متر التصالح فى مخالفات البناء، نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.

أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء 

وكشفت المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الأسباب التي تسبب في رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، وهي رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

سداد مبلغ مقابل التصالح في مخالفات البناء 

أيضًا عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، ناهيك عن التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، ناهيك إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

مواد متعلقة

مخالفات البناء.. أسباب رفض طلب التصالح

مخالفات البناء.. موعد فتح باب التقديم للتصالح

محافظ الجيزة يشدد على التعامل الفوري مع مخالفات البناء وتعديات الأراضي الزراعية

علاء عابد يطالب بضرورة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
الجريدة الورقية