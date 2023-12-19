سعر متر التصالح فى مخالفات البناء.. يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كافة التفاصيل عن سعر متر التصالح فى مخالفات البناء، يأتي ذلك عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناء

وفقًا لقانون التصالح، وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

سعر متر التصالح في مخالفات البناء

وعن سعر متر التصالح فى مخالفات البناء، نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.

أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء

وكشفت المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الأسباب التي تسبب في رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، وهي رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

سداد مبلغ مقابل التصالح في مخالفات البناء

أيضًا عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، ناهيك عن التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، ناهيك إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.