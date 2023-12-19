محافظ الأقصر يهنيء السيسي بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة

هنأ المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية جديدة، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري على صناديق الانتخاب عكس مدى وعي المصريين وإلمامهم بالحقوق والواجبات وممارسة حقهم الذي كفله الدستور.

وأكد محافظ الأقصر، أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد استكمال مسيرة الإنجازات، وتنفيذ مشروعات قومية متميزة، موضحا أنه في محافظة الأقصر هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن وعى الشعب المصرى ساهم فى صنع ملحمة وطنية من خلال مشاركته الإيجابية ليسطرها التاريخ بحروف من نور ، ويؤكد ذلك على أن المصريين لا يعرفوا المستحيل ، ويساندون قيادتهم السياسية الحكيمة من أجل بناء الجمهورية الجديدة بكافة مؤسساتها.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت منذ قليل فوز فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية جديدة، إذ حصل الرئيس السيسي على 39 مليونا و702 ألفا و 451صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية.