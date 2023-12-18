إجراءات ضد X للمحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة

ربما ينتهي عام 2023 باسم جديد، لكن X (تويتر سابقًا) يختتم أيضًا عامًا من الانتقادات والإجراءات القانونية بمزيد من الإدانة. أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تفتح إجراءات انتهاك رسمية في تشغيل X والانتهاكات المحتملة لقانون الخدمات الرقمية (DSA). ومن المفارقات أن تييري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، شارك الأخبار على X، حيث قدم تفاصيل الانتهاك المشتبه به للمنصة لالتزاماتها بالشفافية ومكافحة المحتوى غير القانوني. ويجري أيضًا التحقيق في "التصميم المخادع" المحتمل لـ X.

في بيانها الصحفي، ذكرت المفوضية الأوروبية أنها ستنظر إلى ميزة ملاحظات المجتمع الخاصة بـ X لتحديد ما إذا كانت فعالة بما يكفي في "تخفيف المخاطر" على "الخطاب المدني والعمليات الانتخابية". كما ستعالج أيضًا "أوجه القصور المشتبه بها" في قرار X بتقييد الوصول إلى البيانات الخاصة به، والتي قد تؤثر سلبًا على الباحثين والهيئات العامة الأخرى. كما أن منصة الإعلانات الخاصة بالشركة تقع في مرمى المفوضية أيضًا، كما هو الحال مع "التصميم الخادع المشتبه به" لميزات مثل علامات الاختيار المدفوعة.

في فبراير 2023، كان على جميع الخدمات عبر الإنترنت العاملة في الاتحاد الأوروبي الإعلان عن حجمها لتحديد ما إذا كانت منصة إلكترونية كبيرة جدًا (VLOP). VLOP هي أي منصة تضم أكثر من 45 مليون مستخدم عبر الاتحاد الأوروبي. كان لدى أي شركة تم تصنيفها على أنها VLOP أربعة أشهر للامتثال لـ DSA. وتشمل هذه التدابير إنشاء نقطة اتصال محددة، والشفافية في الإعلان والإشراف على المحتوى، وشروط وأحكام واضحة وسهلة الاستخدام. ويتطلب أيضًا تحديد وتخفيف المخاطر مثل المحتوى غير القانوني والعنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية القاصرين. وتشمل الشروط اللوجستية الأخرى السماح للباحثين الذين تم فحصهم بالوصول إلى البيانات التي تشير إلى المخاطر النظامية في الاتحاد الأوروبي، وتبادل البيانات مع المفوضية وإجراء تدقيق مستقل سنويًا.

تأتي إجراءات اللجنة في أعقاب تقرير تقييم المخاطر الذي قدمته X في سبتمبر، وتقرير الشفافية الذي نشرته المنصة في نوفمبر، والمخاوف المستمرة حول كيفية تعامل X مع المحتوى المتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس، أو سوء التعامل معه. أرسل بريتون خطابًا إلى Elon Musk حول مسؤولية المنصة في الإشراف على المشاركات بما يتماشى مع DSA. فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في تعامل X بعد فترة وجيزة.



وأوضح بريتون في بيان له أن الإجراءات المعلن عنها حديثًا تظهر أن "زمن المنصات الكبيرة عبر الإنترنت التي تتصرف وكأنها أكبر من أن تهتم بها قد انتهى". وتابع: "لدينا الآن قواعد واضحة، والتزامات مسبقة، ورقابة قوية، وتنفيذ سريع، وعقوبات رادعة، وسوف نستفيد بشكل كامل من مجموعة أدواتنا لحماية مواطنينا وديمقراطياتنا". تمثل هذه الحالة المرة الأولى التي تفتح فيها المفوضية إجراءات رسمية لإنفاذ لوائح الاتحاد الأوروبي هذه.