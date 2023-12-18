الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تعديل وزاري في الحكومة الانتقالية ببوركينا فاسو

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

أجرى رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة من خلال انقلاب في عام 2022، تعديلا جزئيا لحكومته، لا سيما فيما يتعلق برئيس الدبلوماسية، وفقا لمرسوم رئاسي.

بموجب هذا المرسوم، فإن وزيرة الخارجية أوليفيا روامبا، التي تتولى منصبها منذ مارس 2022، قبل وصول الكابتن تراوري إلى السلطة، تفسح المجال لكاراموكو جان ماري تراوري الذي كان حتى الآن مسؤولا عن التعاون الإقليمي.

ولم يعط أي سبب رسمي لهذا التعديل الوزاري.

هناك حقائب أخرى مقلقة: في التعليم الوطني ، تم تعيين الأمين العام للحكومة جاك سوستين دينغارا بينما حل يعقوبا زابري غوبا محل سيمون بيير بوسيم في المناجم ، في هذا البلد الذي يستخرج الذهب والزنك والمنغنيز على وجه الخصوص.

وفي تموز/يوليو، اعتمد البرلمان تعديلا لقانون التعدين يسمح للحكومة باستخدام جزء من ضرائب التعدين لدعم الجهود الأمنية والإنمائية في المناطق المتضررة من الهجمات الجهادية.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت ترقية وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة، جان إيمانويل ويدراوغو إلى رتبة وزير دولة.

المناصب الرئيسية الأخرى (الدفاع والمالية والأمن) للحكومة الانتقالية التي شكلها الرئيس والنقيب إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة قبل شهر في أكتوبر 2022، لا تغير إسنادها.

بوركينا فاسو، التي شهدت انقلابين في عام 2022، عالقة منذ عام 2015 في دوامة من العنف الجهادي الذي ظهر في امتداد قبل بضع سنوات وامتد إلى ما وراء حدودها.

وعلى مدى السنوات السبع الماضية، تسبب العنف في مقتل أكثر من 17,000 مدني وعسكري، وفقا للمنظمات غير الحكومية، وأكثر من مليوني نازح داخليا.

مواد متعلقة

واشنطن تعرب عن قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في بوركينا فاسو

ممثلة سفارة بوركينا فاسو بمصر لـ"الوفد" قادة دول الساحل استطاعوا فهم نية الغرب

بوركينا فاسو والنيجر تنسحبان من القوة المناهضة للجهاديين G5 الساحل

حمى الضنك تضرب بوركينا فاسو وتُنهي حياة 356 شخصًا

أزمة بوركينا فاسو .. 100 شخص قتلوا في مذبحة زاونغو

بوركينا فاسو وروسيا تبحثان التعاون العسكري

بوركينا فاسو.. 214 حالة وفاة بسبب حمى الضنك هذا العام

النيجر: مقتل 6 جنود في قتال بالقرب من بوركينا فاسو
الجريدة الورقية