جنايات أسيوط تحكم بالسجن 15 سنة علي شخصين قتلا عروسين بساحل سليم

تمت محاكمة الجانيين بعد حدوث جريمة قتل شنيعة راح ضحيتها عروسين بجزيرة ساحل سليم في أسيوط. أظهرت التحقيقات أن المتهمين قاما بإطلاق النار على العروسين وأصابا أيضًا عددًا آخر من الحضور في الحفلة.

قدمت النيابة العامة أدلة قوية ضد المتهمين، بما في ذلك شهادات الشهود والتحليل الجنائي لبقع الدم والأدلة المادية المتوفرة. استند الحكم النهائي على هذه الأدلة وتمت إدانة المتهمين بتهمة القتل العمد، وتم توجيه عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا إلى كل منهما.

حيث قضت محكمة جنايات الدائرة الثانية عشرة بأسيوط بالسجن 15 سنة على شخصين لقيامهما بقتل عروسين وإصابة آخرين بعد إطلاق النار عليهما بجزيرة ساحل سليم بأسيوط.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، والمستشارين أسامة على فراج وأحمد حسونة عزب نائب رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو القاسم الشريف عضو المحكمة. وأمانة أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن

وقائع القضية رقم 5360 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة ساحل سليم، ناجمة عن ورود بلاغ بمركز شرطة ساحل سليم بخصوص إطلاق أسلحة نارية بمنزل بجزيرة ساحل سليم، ووجود وفيات وحالات وفاة إصابات.

انتقل الرائد أحمد عبدالحفيظ نائب مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى مكان الحادث وبالمعاينة والمعاينة كشفت وفاة "مهاب ع. ع.". و"شهد م. د." وإصابة “عبدالرحمن م. د.” وشقيقته “رانيا م. د.”

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن مرتكب الواقعة هو "أحمد ق. د." و"عبداللطيف أ. ع." أقارب المجني عليه الثاني، والذي كان على علاقة عاطفية مع المجني عليه الأول، الأمر الذي أثار حفيظة المتهمين. وتدخل الأهالي مما أدى إلى زواج الضحية الأولى. وقامت عائلة الضحية الثانية بترتيب زواجها، إلا أن عائلة الضحية الثانية أصرت على أن يأتي أهل الضحية الأولى إلى منزلهم لترتيب الزواج بطريقة رسمية ولائقة والاتفاق على متطلبات الزواج.

وكشفت تحريات رجال المباحث أنه في اليوم المقرر لتوجه أقارب الضحية الأولى إلى منزل أسرة الضحية الثانية، اتفق المتهمان على التخلص من الضحيتين، وأعدا خطتهما بإحضار الأسلحة النارية والاختباء فيما بين الزراعات المحيطة بمنزل الضحية وفور وصول المجني عليها الأولى وأسرتها ودخولهم المنزل، توجه المتهمان إلى المندرة فأطلقوا النار مما أدى إلى مقتله وإصابة الضحية الثالثة. ودخل المتهم الأول الغرفة التي كانت فيها النساء وأطلق النار على الضحية الثاني مما أدى إلى وفاته وإصابة الضحية الرابعة شقيقة الأول.