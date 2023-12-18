الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انفجار ضخم في محطة نفطية في العاصمة الغينية (صور)

انفجار في غينيا كوناكري
انفجار في غينيا كوناكري

قال مسؤولون، إن انفجارا ضخما في محطة النفط الرئيسية في كوناكري عاصمة غينيا أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وأضاف شهود عيان، أن الانفجار حطم نوافذ المنازل المجاورة في وسط مدينة كوناكري، وفر مئات السكان من المنطقة.

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس في المدينة وحثت العمال على البقاء في منازلهم، كان سبب الانفجار هو حريق، ومن غير الواضح ما الذي أشعل الحريق.

وأشار مسؤول كبير في المنشأة لوكالة الأنباء الفرنسية، إلي أن تم نقل ثماني جثث متفحمة إلى مشرحة مستشفى إيغناس دين، وتتراوح التقارير الإعلامية عن عدد المصابين من 84 إلى 100.

واندلع الحريق في حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وكان لا يزال مستعرا بعد ساعات، وأمرت الحكومة بإجلاء السكان في المنطقة.

ويمكن رؤية الحريق والدخان الأسود المتصاعد على بعد أميال، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال المتحدث باسم الحكومة عثمان غوال ديالو لبي بي سي إنه لا يستطيع تأكيد أعداد الضحايا لأننا "لم ننتهي بعد من إحصاء عدد الضحايا".

وأضاف أنه تم إنشاء وحدة أزمات تحت إشراف رئيس الوزراء للتعامل مع الحريق وتداعياته، موضحًا بأن  مستودع النفط المدمر "مهم جدا من الناحية الاستراتيجية" ، لأنه يوفر الوقود إلى ما يقرب من البلاد.


 

 

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