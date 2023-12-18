رئيس جامعة طنطا يهنىء الرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه وإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لمصر بعد فوزه بنسبة ٨٩.٦% من مجموع أصوات الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية التي تم عقدها أيام 10-11- 12 ديسمبر الجاري، بنسبة مشاركة بلغت ٦٦.٨٪؜

وأشاد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بالعملية الانتخابية وبخروج الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية وتحقيق نسبة تصويت، هي الأعلى في تاريخ مصر تؤكد ثقة الشعب المطلقة في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة المصرية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها سيادته في كافة المجالات.