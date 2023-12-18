عاجل
صاروخ يطلق من لبنان على مستوطنة أفميم الإسرائيلية
الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

مبادرة "إيد واحدة معاك يا سيسي بالكويت" تهنئ الرئيس بفوزه في الانتخابات

الدكتورة داليا البيلي
الدكتورة داليا البيلي

هنأت الدكتورة داليا أبو بكر البيلي، القائم على المبادرة الوطنية إيد واحدة معاك يا سيسي، بدولة الكويت، الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

 

وقالت البيلي، في تهنئتها: "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تحية طيبة، وبعد، يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة فوزكم المستحق في الانتخابات الرئاسية المصرية، وإن فوزكم هو فوز لمصر وشعبها، وهو تعبير عن ثقة الشعب المصري فيكم وفي قيادتكم الحكيمة".


وتابعت: “لقد حققتم خلال فترة حكمكم العديد من الإنجازات المهمة، وحققتم تقدما ملموسا في مختلف المجالات، ووضعتم مصر على طريق التنمية والازدهار”.


وأكدت، أننا نثق في أنكم ستستمرون في العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات، ورفعة شأن مصر وشعبها، سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم في مسيرتكم، وأن يحفظكم ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

رسميًا.. السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية: 

 

 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات مقبلة.

 

 وقالت الوطنية للانتخابات، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.

 

 وتابع، أنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا، لافتًا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%". 

 

 وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361، بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 أصوات، بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور". 

 

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

 

 بدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أي تظمات من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم في المسائل كافة التي تتعلق بعملية الاقتراع. 

 

لا طعون في الانتخابات:

 كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.

IMG-20231218-WA0037
IMG-20231218-WA0037
IMG-20231218-WA0038
IMG-20231218-WA0038

مواد متعلقة

في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية.. وزيرة الهجرة تفتتح معرض الخط العربي

وزيرة الهجرة تتفقد ورشة الخط العربي بمشاركة نحو٢٠ طفلا من المصريين بالخارج

في اليوم العالمي للغة العربية.. وزيرة الهجرة توجه رسالة لأبناء مصر بالخارج: "تمسكوا بثقافتكم"

عيسى اسكندر يرسل برقية عزاء الي ناصر العازمى امين عام اتحاد عمال الكويت

سها جندي: إيمانا بأهمية اللغة العربية أطلقنا مبادرة "اتكلم عربي" برعاية الرئيس

الهجرة تنظم مؤتمر لإحياء اليوم العالمي للغة العربية بالتعاون مع "الثقافة" و"اليونسكو"

اليوم العالمي للغة العربية.. وزيرة الهجرة: أبناءنا بالخارج هم القادة الجدد للمستقبل

احتفالية اليوم العالمي للغة العربية.. سها جندي: مصر زاخرة بالمبدعين والمبدعات
الجريدة الورقية