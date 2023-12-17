رقم سلبي يهدد حلم الأهلي بمعادلة إنجاز الرجاء ومازيمبي (فيديو)

تتجه الأنظار مساء غدٍ الإثنين إلى ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة لمتابعة المواجهة التاريخية بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم.

ويبحث الأهلي عن إنجاز غير مسبوق بالتأهل لنهائي البطولة للمرة الاولى في تاريخه، ومعادلة إنجاز فريقي الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.

وتأهل مازيمبي الكونغولي لنهائي مونديال الأندية في 2010 كأول فريق أفيقي يصل لهذا الدور قبل أن يخسر امام إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية، قبل أن يكرر الرجاء البيضاوي المغربي النجاز ذاته في 2013 بخوض المباراة النهائي أمام بارين ميونخ الألماني.

رقم سلبي للاهلي

ويخوض الأهلي في مباراة الغد تحدياً من نوع خاص حيث يبحث المارد الأحمر عن تحقيق أول فوز له على فريق برازيلي في كأس العالم للاندية.

وواجه الأهلي الأندية البرازيلية في 5 مناسبات سابقة إنتهت 4 منها بخسارته بينما إنتهت المباراة الخامسة بالتعادل قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه بركلات الترجيح.

وواجه الأهلي فريق إنترناسيونال البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم لاندية عام 2006 وخسر الفريق الأحمر بنتيجة 2-1.

وتكررت المواجهة مع الأندية البرازيلية عندما لعب الاهلي أمام كورنثيانز في عام 2012 وحقق الفريق البرازيلي الفوز بنتيجة 1-0.

ثم حقق الأهلي الميدالية البرونزية في نسخة عام 2020 بعد تغلبه على بالميراس بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قبل أن يخسر امام نفس الفريق في 2021 في نصف النهائي بنتيجة 2-0.

وفي النسخة الماضية واجه الأهلي فريق فلامنجو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وحقق الفريق البرازيلي الفوز بنتيجة 4-2.

الأهلي يختتم إستعدادته لمواجهة فلومينينسي

على جانب آخر أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني والإداري على بدء المران بقراءة الفاتحة في أرض الملعب وذلك قبل انطلاق فقرات التدريب.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين لشرح بعض النقاط الخططية والفنية، من أجل تطبيقها خلال مواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا، والتأكيد على التركيز واللعب بجدية من أجل الصعود للمباراة النهائية.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في مونديال الأندية

وتقام مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.