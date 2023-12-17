مارسيلو يبحث عن تكرار تاريخ ريال مدريد مع فلومينينسي والبداية أمام الأهلي

يواصل فلومينينسي البرازيلي استعداداته القوية لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز على اتحاد جدة السعودي في الدور ربع نهائي من المونديال.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة المنتظرة بين فلومنينيسي والأهلي في الثامنة من مساء الغد الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب الملك عبد الله الدولي.

مارسيلو يتوج بكأس العالم مع ريال مدريد

نجح مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق فلومينينسي البرازيلي في التتويج بلقب كأس العالم للأندية لـ 4 مرات من قبل مع ريال مدريد الإسباني، حيث توج بها في أعوام 2014، و2016، و2017، و2018.

واستطاع الدولي البرازيلي أن يُسطر التاريخ مع ريال مدريد، حيث فاز بعدد من الألقاب المحلية والقارية بخلاف كأس العالم للأندية، فقد حقق الدوري الإسباني 6 مرات، وكأس السوبر الإسباني 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، إلى جانب كأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

مارسيلو يبحث عن تكرار تاريخ الريال مع فلومينينسي

مارسيلو وراموس

يبحث مارسيلو عن تكرار التاريخ الذي سطره ريال مدريد مع فلومينينسي، فيرغب في التتويج بلقب كأس العالم للأندية، حيث ستكون البداية أمام الأهلي في مباراة الدور نصف النهائي.

ويأمل مارسيلو في الوصول بفريقه للمباراة النهائية، ومن ثم مواجهة الفريق الفائز من موقعة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، والتي ستنطلق في نفس موعد مباراة الأهلي أمام فلومنينيسي غدًا الإثنين.

وكان مارسيلو قد نجح في قيادة فلومينينسي للفوز بلقب كوبا ليبرتادورس، بعدما حقق الانتصار على بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب ماراكانا بالبرازيل.