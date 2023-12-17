لدغات

الأحد 17/ديسمبر/2023 - 08:15 م 12/17/2023 8:15:44 PM

التشاؤم والتفاؤل موجودان فى الحياة، والتشاؤم قد يلصق بإنسان لفترة ويفشل فى إيجاد حل له، وقد ييأس منها أو لا يعيرها انتباها.

إمام عاشور كان يتفاءل به جمهور الزمالك لأنه أحد صناع انتصاراته.. وعندما انتقل للأهلى أصبح مصدر تشاؤم لأن الفريق خسر بطولتين ومستواه فى الدورى وبطولة افريقيا لا يسر، وأصبح يشار إليه بأن قدومه للأهلى نحسه. هذا الكلام يتردد فى الملاعب والمقاهى وإذا ركز أمام فيه ربما ساء مستواه وفقد مكانه فى الأهلى والمنتخب وعليه محاربة هذه الخزعبلات، ويعلم ان الكرة يوم لك ويوم عليك وهو الآن فى الأيام اللى عليه!

> أحمد زيزو حديث الساعة هذه الأيام بعد ان تردد عن تلقى نادى الزمالك عرضا خياليا لبيعه بمبلغ يقدر بـ10 ملايين دولار، يعنى نصف مليار جنيه وهو رقم لم يحققه أى لاعب ولن يحققه غيره لمئات السنين. العرض مغرٍ للزمالك لأنه يشترى به فريقا بأكمله.. ومغرٍ جدا لزيزو لانه سيتقاضى راتبا شهريا مثل نجوم أوروبا. بقى جمهور الزمالك الذى تعلق بنجمه الكبير.. هل سيتركه يرحل ام يصاب بالأنانية ويتمسك بروعة أدائه وجمال أخلاقه؟!

> الأهلى منذ سنوات يشارك فى بطولة أندية العالم.. لكن بصراحة كل الفرق المشاركة فى البطولة مجهولة ومستواها مش ولابد.. أين ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتى وبايرن ميونخ ونانت وسانتوس وغيرها من الأندية العالمية؟ ولماذا وكيف لا تشارك فى بطولة اندية العالم.. أم ان هذه البطولة التى ستقام بالسعودية بعد أيام ضرب من الخيال يتولى السماسرة بيعها للمغفلين؟!

آخر كلام:

عشان بتوع الكبسة يعرفوا ان الطعمية بالشطة طعمها حراق قوى!!!