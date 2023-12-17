الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds يتخطى 4 ملايين جنيه

فيلم The Hunger Games:
فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds 

تقترب إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds من تحقيق الـ 4,266,922 منذ بداية طرحه بدور العرض المصرية، حيث وصلت إلى 197 مليونًا و579 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 نوفمبر الجارى، العمل من إنتاج شركةLions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة.

 

إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds 

وانقسمت إيرادات العمل بين 110 ملايين و893 بشباك التذاكر الأمريكي، و86 مليونًا و685 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، و 4,266,922 بالسينمات المصرية.

فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds 

أبطال فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds 

يركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

 

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.

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