مدير تعليم نجع حمادي يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024

عقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الأحد، بمكتبه، اجتماعا موسعا، استهدف مديري المراحل التعليمية المختلفة، و موجهي أوائل المواد الدراسية والأنشطة التربوية، وعدد من رؤساء الأقسام، في حضور المحاسب رمضان علي أبوزيد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومسؤول المطبعة السرية، وذلك لمناقشة الاستعدادات لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024م.

أكد مدير عام الإدارة، علي وضع اسئلة الامتحانات طبقا للقرارات والكتب الدورية المنظمة لذلك، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، مؤكداً علي ضرورة وضع امتحانات طلبة الدمج طبقا للمواصفات.

وشدد وزيري، علي إعداد قوافل لتقدير الدرجات، مع التأكيد علي مراجعة نسبة ال 10% من أوراق إجابة التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل، مشددا علي أخذ إقرارات موانع علي موجهي المواد الدراسية المختلفة.

ونبه مدير عام الإدارة، علي ضرورة الانتهاء من تدريس المناهج الدراسية، وحظر إعلان نتائج الامتحانات إلا بعد الحصول علي موافقة مدير المرحلة، و مدير عام الإدارة شخصيا.