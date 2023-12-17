معلومات الوزراء يصدر سلاسل فيديوجرافيك تتعلق بالشأن التاريخي والاقتصادي والتوعوي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من سلاسل الفيديوجرافيك المتعلقة بالشأن التاريخي والاقتصادي والتوعوي.



وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق هذه السلاسل من الفيديوهات، إنما يأتي في إطار دور المركز باعتباره أحد مراكز الفكر الرائدة في مصر، وإيمانًا منه بأهمية إتاحة المعلومات الدقيقة والمحدثة في مختلف المجالات، من خلال مختلف الإصدارات التي تدعم متخذي القرار، وكذا المواطن المصري علميًا ومعرفيًا.

وأشار "الجوهري" إلي أن إصدار هذه السلاسل من الفيديوهات التعريفية والتوعوية يأتي أيضا تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية نشر وإتاحة المزيد من المعلومات الثقافية والتوعوية للمواطنين، لافتًا إلى أن مركز المعلومات أصدر حتى الآن عدد ٧ سلاسل فيديوجرافيك بواقع (١٥٠٠) فيديو متخصص في الشأن التاريخي والاقتصادي وأيضا التوعوي، فضلا عن تدشين سلسلة باللغة الإنجليزية، بهدف الوصول الي المواطن بشكل مُبسط ومختلف، منوهًا إلى أن حجم المشاهدة في عدد من الفيديوهات تجاوز حاجز المليون مشاهدة، وهو ما يعكس أهمية ما تقدمه من معلومات.

وسرد "الجوهري" سلاسل الفيديوجرافيك الصادرة عن مركز المعلومات، ملقيًا الضوء علي محتواها، موضحا أن من بينها سلسلة "مصر الزمان والمكان"، وهي سلسلة تاريخية تصدر أسبوعيا وتهدف إلى تقديم تعريف عن أحد المعالم الأثرية القديمة في فيديو قصير، و سلسلة "ببساطة" التي تصدر بانتظام منذ يوليو 2023 ويقدمها محلل اقتصادي، وتستهدف بالأساس تبسيط المفاهيم الاقتصادية؛ لافتًا إلى أن من بين الخبراء الذين يسجلون في حلقات تلك السلسلة د.أحمد عطيفي، ورانيا يعقوب، ومحمد جمال، ومحمد النجار، ومعتصم الشهيدي، و إيهاب سعيد، وتصدر يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وأشار "الجوهري" إلى أن من بين سلاسل الفيديوجرافيك سلسلة "القرى المنتجة"، والتي تهدف إلى التعريف بالقرى المصرية المتميزة والمشهورة بإنتاج مميز خاص بها بحيث يتم تعريف المشاهد بطبيعة القرية والمنتج الخاص بها وكيف تميزت القرية في هذا المنتج وكيف تغلبت على التحديات التي واجهتها، مضيفًا: هناك أيضًا سلسلة تحمل عنوان "مصانع القطاع الخاص"، والتي يتم خلالها عرض فيلم قصير عن مصانع القطاع الخاص المتميزة، وبيان ما تميزت به هذه المصانع، سواء في إنتاج سلعة معينة، أو من حيث التصدير للخارج أو التوظيف وغير ذلك، ويعرض الفيديو جوانب التميز وأبرز التحديات التي واجهها المصنع وكيف تغلب عليها، وكذلك خطط تلك المصانع المستقبلية.

و، لفت "الجوهري" إلى سلسلة "أفلام وثائقية عن مصانع قطاع الأعمال العام"، التي تهدف إلى تقديم أفلام وثائقية عن مجموعة من المصانع المصرية التابعة للدولة التي تقدم منتجات مميزة والتي تحظى باهتمام فئات من المواطنين ومن أبرزها مصانع قها، وسافو، وطنطا للزيوت، والحوامدية للسكر.

كما أشار إلى سلسلة "Mind of the Nile"، وهي برنامج باللغة الإنجليزية يستضيف شخصية مصرية حققت العالمية، وتكون الشخصية التي يتم استضافتها متميزة في المجال العلمي أو الفني أو الرياضي أو غير ذلك من المجالات.

وأخيرا، لفت "الجوهري" إلى أن سلسلة "من ١٠٠ سنة" تعد أحدث منتجات المركز، وهي سلسلة وثائقية تاريخية، تصدر كل خميس لمعايشة أحداث كُبرى وأيام فاصلة مر عليها قرنٌ كامل، فيتم من خلالها قراءة هذه الأحداث وتصفحها، والتعرف على أبطالها، وكشف أسرارها