أسعار العملات العربية صباح اليوم الأحد

أسعار العملات العربية.. واصلت أسعار العملات العربية مقابل الجنية المصري خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الاحد، استقرارها، ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال بداية التداولات الصباحية اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة التي تخص القطاع المصرفي، وجاءت القيمة السعرية لصرف العملات على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية اليوم الاحد

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 99.05 جنيه للشراء و100.06 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 99.05 جنيه للشراء و100.06 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.32 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

و سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.