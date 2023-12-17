الأحد 17 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل طاجن دجاج بالسبانخ والكريمة اللذيذة

طاجن دجاج بالسبانخ
طاجن دجاج بالسبانخ

طاجن دجاج بالسبانخ من الوصفات الغنية بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها جسم أطفالك لبنائه وتقويته، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.


 

طريقة عمل طاجن دجاج بالسبانخ

المقادير

- صدر الدجاج: 4 صدور (مقطع مكعبات بدون عظم أو جلد) 

- السبانخ: نصف كيلو (طازج) 

- البصل: 1 حبة (مقطع شرائح) 

- بهارات: حسب الرغبة 

- فلفل أسود: حسب الرغبة 

- ملح: حسب الرغبة 

- معجون الطماطم: 2 ملعقة كبيرة 

- طماطم: 2 حبة (مقطعة مكعبات) 

- جبن موزاريلا: 3 ملاعق كبيرة 

- كريمة الطبخ: 5 ملاعق كبيرة 

- البطاطس: 4 حبات (مقطعة حلقات ومقلية) 

- الثوم: فصّان (مهروس) 

 

طريقة التحضير

شوحي البصل مع الزيت حتى يذبل، وأضيفي الثوم وقلبي، ثم أضيفي البهارات والفلفل الأسود.

أضيفي الطماطم وقلبيها وبعد أن تذبل قليلًا ضعي معجون الطماطم وقطع الدجاج والملح.

اتركي الخليط على النار قليلاً ثم أضيفي السبانخ واتركيه حتى ينضج.

رصي البطاطس المقلية في صينية فرن، وضعي فوقها خليط الدجاج بالسبانخ، وأخيرًا أضيفي على الوجه كريمة الطبخ.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تتسبك، ثم رشي جبنة الموزاريلا على الوجه وقدميها.

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