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عاجل.. إسرائيل تعلن مقتل الرائد عزريا على أيدي حزب الله وتنشر صورته
السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. سماء إسرائيل تُضاء بصواريخ المقاومة

صورة من مقطع فيديو
صورة من مقطع فيديو نشرته المقاومة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل، عن انفجار ضخم وقع في سماء طبريا.

وقالت كتائب القسام، إن مجاهديها هاجموا مجموعة من جنود الاحتلال بقنبلة يدوية قسامية وأوقعهم بين قتيل وجريح في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

وقالت القناة 13 العبرية : "بالقوة لن نصل إلى أسرانا، حماس تزيد من الأوجاع وتنشر فيديوهات لعدد من الأسرى وعائلاتهم الآن ينتفضوا في تل أبيب، أوقفوا الحرب وأخرجوا الأسرى الآن".

ولفت المراسل العسكري لموقع "والاه" العبري: إلى أنه يبدو أن يحيى السنوار يشعر بالارتياح للوضع الميداني إلى درجة أنه يملي الشروط التي يريدها.

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