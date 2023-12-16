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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمين "البحوث الإسلامية" ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان المكتبة الأزهرية بالقرنة

أمين البحوث الإسلامية
أمين "البحوث الإسلامية" ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان المكتبة

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني، فرع المكتبة الأزهرية بالقرنة بمحافظة الأقصر؛ وذلك لمتابعة سير العمل بالمكتبة، واهتمامات القراء بالمدينة والوقوف على احتياجاتها العلمية والتقنية.

 

خدمة طلاب العلم والباحثين 

 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية خلال لقاء العاملين بالمكتبة، إن المكتبة الأزهرية وفروعها المختلفة تحتوي على عدد كبير من الكتب المهمة إضافة إلى المخطوطات النادرة، التي يمكن الاستفادة بها، في خدمة طلاب العلم والباحثين .


أشار أمين البحوث الإسلامية الى ان المكتبة  تحتاج إلى ضرورة المحافظة عليها باعتبارها جزء من التاريخ الإنساني، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر واهتمامه بهذا الجانب، مضيفا أن المجمع باعتباره يُعنى بهذا الجانب العلمي فإنه بدأ مشروعًا لرقمنة مقتنيات مكتبة الأزهر المركزية كمرحلة أولى للحفاظ على التراث الأزهري وتوسيع دائرة المعرفة بن.


فيما أوضح رئيس القطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته يعمل على الحفاظ على التراث الإنساني ويبذل الجهود في إطار خدمة الباحثين سواء داخل مصر أو خارجها، بما يحقق رسالة الأزهر العلمية والتعليمية ويحفظ جهود العلماء السابقين والذين أبلوا بلاءً حسنًا في عملية الحفاظ على التراث الأزهري ونقله للأجيال الحالية والقادمة.


كما تم خلال الزيارة تفقد جناح الطفل بالمكتبة، والاطلاع على القوائم الخاصة بالمكتبة، إضافة إلى الاستماع إلى العاملين بالمكتبة من أجل العمل على حل المعوقات التي تواجههم، والاستماع إلى رؤيتهم في عملية التطوير بما يتوافق مع احتياجات جمهور قراء المكتبة.

 

 

على الجانب الآخر نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية. 
 

تقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة الفقيد الكبير الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أسرته وشعب الكويت العزيز الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".


 

 

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