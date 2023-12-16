الرئيس العراقي يعزي دولة الكويت في وفاة الأمير نواف الأحمد

أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، عن تعازيه في وفاة أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال رشيد ، في برقية تعزية بعثها لولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح وفقا لقناة (السومرية نيوز)، "ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وباسمي وباسم الشعب العراقي نتقدم لسموكم ولأسرة الصباح وللشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم والعائلة الكريمة والشعب الكويتي الصبر والسلوان".

وفي سياق متصل قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، إن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مقتصرة على أقرباء الراحل فقط بمسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد.

وأكد الديوان الأميري الكويتي، أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يتقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.