وزيرة الثقافة: تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية 3 أيام حدادًا على رحيل أمير الكويت

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية، بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة، بأنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك تفعيلًا لإعلان جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام، لرحيل سمو الشيخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

ونعت وزيرة الثقافة، فقيد الأمتين العربية والإسلامية، راجية من الله أن يتغمده برحمته، ويُلهم شعب الكويت الصبر والسلوان.

أبرز المعلومات عن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح



مواليد 25 يونيو 1937.

عين محافظًا لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.

تولى وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.

تولى منصب وزير الدفاع في 26 يناير 1988.

تولى وزارة الشئون الاجتماعية في 12 إبريل 1991.

أصبح نائب رئيس الحرس الوطني 16 أكتوبر 1994.

عين وليًا للعهد بتاريخ 20 فبراير 2006.

تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020.

وأذاع تليفزيون الكويت، بيانا للديوان الأميري، نعى فيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميري في الكويت عن دخول الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.