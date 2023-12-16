ولله حاولت انقذها.. ننشر اعترافات الأم المتهمة بقتل ابنتها

استمعت نيابة دار السلام، اليوم السبت، لأقوال ربة منزل متهمة بقتل ابنتها المراهقة بدائرة القسم، وذلك للوقوف علي اسباب وملابسات الواقعة.



قالت الأم المتهمة خلال التحقيقات، انها وجدت ابنتها تشاهد أفلاما إباحية علي اثرها لم تتمالك أعصابها فاستلت سكينا وطعنت المجني عليها في ظهرها.

أضافت الأم "حاولت أنقذها لكن أول ماوصلنا المستشفي كانت ماتت"

كشفت التحريات ان الطفلة تبلغ من العمر 15 عاما وأن وراء ارتكاب الواقعة والدتها وعمرها 32 سنة،حيث انها حاولت انقاذها ولكن لقيت مصرعها عقب وصولها المستشفى.

من جانبها أحرت النيابة العامة معاينة لمسرح الجريمة ، وامرت بنقل الجثة الي المشرحة وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير وافي بأسباب الوفاة ، وقررت النيابة حبس الأم المتهمة 4أيام على ذمة التحقيقات.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على سيدة انهت حياة ابنتها بعدما وجدتها تشاهد أفلاما إباحية بمنطقة دار السلام التابعة لمحافظة القاهرة.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مراهقة عمرها 13 سنة مصابة بطعنة سكين فى الظهر، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.